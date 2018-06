Les Harley séduisent de plus en plus de femmes

A Grimaud et à St Tropez, les amateurs et amatrices se donnent rendez-vous jusqu'à dimanche pour le grand Festival de la Harley.

Et, surprise, de plus en plus de femmes font le déplacement. Finie l'idée qu'un biker est un homme avec une longue barbe et un cuir de moto.

Quoique, pas tout à fait. Les bikers «dans leur jus» continuent d'affectionner les grosses cylindrées de chez Harley mais la vraie nouveauté, c'est que de plus en plus de femmes se laissent séduire par la belle mécanique.

Cette année, elles sont nombreuses à se presser au Festival de la Harley qui se tient dans le Var. Parce qu'après tout, elles aussi ont envie de liberté, de grand air et de grosses motos.