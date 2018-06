Le Baccalauréat de la dernière chance pour les élèves en décrochage

A quelques jours des examens du Baccalauréat, nous avons rencontré des élèves de Vaulx-en-Velin, qui repassent leur Bac grâce au dispositif de la «dernière chance».

Après un échec ou une déscolarisation, il est possible de s'inscrire au module de re-préparation aux examens par alternance.

Un module qui existe dans chaque académie, et qui offre une solution plus personnalisée d'aide et d'apprentissage pour les élèves en difficulté.