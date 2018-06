C'est la mesure phare du gouvernement en matière de logement : la loi Elan va être soumise au vote à l'Assemblée nationale, après quatre-vingt-huit heures d'échanges.

La loi Elan a pour objectif de relancer le marché de l'immobilier, avec plusieurs mesures : construire plus, construire mieux, sanctionner davantage les fraudeurs et vendre plus logements HLM qu'avant aux propriétaires.