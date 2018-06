La décision de justice du procès en appel de Michel Neyret sera rendue mardi 12 juin par la Cour d'appel de Paris.

Il est jugé notamment pour «corruption et trafic d'influence passives» et «détournement de scellés de stupéfiants». Déjà jugé et condamné en 2016 à deux ans et demi de prison ferme, le parquet avait fait appel de cette décision.