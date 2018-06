Baccalauréat : le calendrier des épreuves

Pour le début du bac, les élèves de terminale commencent avec la traditionnelle épreuve de philosophie, toutes filières confondues. La semaine s'annonce chargée pour les lycéens.

Mardi, le calendrier se poursuit avec l'épreuve d'histoire-géographie pour les filières générales et technologiques. S'ajoutent les mathématiques pour le baccalauréat technologique l'après-midi.

Mercredi, les lycéens affronteront tous l'épreuve de langue vivante 1 (LV1). Jeudi est une journée capitale pour chaque filière : littérature pour les littéraires, physique-chimie pour les scientifiques, et épreuve de spécialité pour le bac STMG (sciences et technologies du management et de la gestion). Vendredi, deux épreuves attendent tous les candidats : mathématiques et langue vivante 2 (LV2) pour la série économique et sociale.

Une autre semaine s'entame avec le baccalauréat. Lundi 25 juin, les dernières épreuves prendront place avec notamment des matières facultatives comme les arts, le grec ou le latin.

Les résultats du bac seront communiqués le vendredi 6 juillet. Quant aux dates des épreuves orales et pratiques, elles seront fixées par les recteurs pour chaque académie.