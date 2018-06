Vieillir du vin sous la neige

Un vigneron bordelais a récupéré à Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées, les bouteilles qu'il avait enfouies sous la neige en janvier dernier !

Son idée était de tester un vieillissement inédit et le résultat est surprenant. 1.200 bouteilles de Graves, du rouge et du blanc ont été enfouis sous la neige à 2.400 mètres d'altitude pendant six mois.

Les bouteilles étaient déneigées et redescendues dans la vallée par hélicoptère. À l'arrivée, œnologues, sommeliers et amateurs de vin étaient présents pour la dégustation et le verdict est sans appel. Le vin vieilli sous la neige a gagné en aromatique.

Ce viticulteur n'en est pas à son coup d'essai, puisque cela fait dix ans qu'il vieillit aussi ses bouteilles en mer dans le bassin d'Arcachon. Une expérience qu'il espère pouvoir renouveler l'année prochaine avec plus de bouteilles, ensevelies plus longtemps et à une plus grande altitude.