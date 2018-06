Crise chez Les Républicains : Laurent Wauquiez veut garder le cap

A l’occasion d’un déplacement en Indre-et-Loire, mercredi 20 juin, Laurent Wauquiez est revenu sur l’éviction de Virginie Calmels des Républicains, et sur la crise qui en a découlé.

Trois jours après l'éviction de sa vice-présidente Virginie Calmels, Laurent Wauquiez veut montrer qu'il n'y a pas de problème. «Une crisette», comme on le dit dans le parti. Mais le chef des Républicains admet finalement que la semaine passée n'a pas été des plus faciles.

Il évoque notamment «des amis» autour de lui, «dans un vrai esprit d'équipe». Virginie Calmels, elle, n'a déjà plus de badge, plus de place de parking et ses affaires sont dans un carton. Rien d'anormal pour les autres membres LR, qui veulent pour l'instant se concentrer sur les Européennes.