Le covoiturage pour les seniors, comment ça marche ?

Comment se déplacer quand on se sent trop vieux pour conduire sa propre voiture et qu'on habite dans des régions isolées ?

Une association a trouvé une solution miracle, un système très simple mais révolutionnaire pour les seniors en perte d'autonomie.

Elle met en relation des chauffeurs et des personnes ne pouvant plus conduire, mais qui ont conservé leur voiture. Les résultats sont très prometteurs, et l'opération est lancée partout en France ce mercredi.