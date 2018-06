Qui gère la maintenance des ascenseurs ?

Les obligations de sécurité concernant l'entretien des ascenseurs ont-elles été violées ? Onze jours après la mort d'un garçon de 4 ans lors de la chute tragique d'un ascenseur à Argenteuil, la famille de la victime a décidé de porter plainte et la question de la sécurité des appareils se pose.

Avec des centaines d'utilisations quotidiennes, les ascenseurs doivent répondre à des normes de sécurité spécifiques. En premier lieu, l'entretien de ces appareils se fait en fonction du classement du bâtiment.

S'il s'agit d'un centre commercial par exemple, les ascenseurs doivent être régulièrement contrôlés, car il s'agit d'un établissement très fréquenté. C'est le propriétaire qui est responsable de ces contrôles. Ce dernier doit respecter le cahier des charges, mais aussi tenir un carnet d'entretien, répertoriant les différentes interventions effectuées sur les ascenseurs.

Depuis 2003, tous les appareils de plus de vingt ans doivent répondre aux dernières normes de conformité imposés par le code de la construction et de l'habitation. Cela permet aux ascenseurs de rester modernes et sécurisés. Sur les 560.000 appareils en service en France, des incidents existent mais ils sont peu fréquents.