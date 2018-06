Édouard Philippe en Chine pour suivre les entreprises françaises

Le Premier ministre entame un voyage de quatre jours en Chine. Avant de porter les dossiers de partenariats commerciaux dans l'aéronautique et le nucléaire, Édouard Philippe est allé à la rencontre des entrepreneurs français installés à Shenzen, la Silicon valley chinoise.

«On veut montrer qu'avec des entrepreneurs comme vous, avec des étudiants, avec des chercheurs, des ingénieurs, avec des gens qui essayent de trouver des solutions, on est capable de faire une belle nation, confiante et attentive, et ambitieuse», a déclaré Édouard Philippe à Shenzen.

Le chef du gouvernement compte bien booster l'activité française dans le digital, pour peser dans la balance commerciale entre la France et la Chine. Aujourd'hui, le déficit annuel dépasse les trente milliards d'euros. Édouard Philippe prendra ensuite la direction de Shanghai, avant de gagner Pékin pour y rencontrer le président chinois Xi Jinping.