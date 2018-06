«Groupe AZF» : l'affaire bientôt résolue ?

Trois personnes soupçonnées d'appartenir au mystérieux «groupe AZF» ont été interpellées ce mardi matin. Le groupe menaçait de faire sauter des bombes sur le réseau ferré français en 2004. Depuis plus de nouvelles et aucune arrestation, jusqu'à ce mardi.

Après quatorze ans d’enquête, spectaculaire coup d’accélérateur ce mardi : trois personnes ont été interpellées dans l’Yonne, le Loiret et la Seine et Marne : une femme de 56 ans, et deux hommes de 65 et 71 ans. Ils sont soupçonnés d’avoir appartenu au «groupe AZF».

Le 11 décembre 2003, un courrier long de deux pages est adressé à l’Elysée et au ministère de l’Intérieur. Les membres du groupe affirment avoir posé une série de bombes sur des voies ferrées, et menacent de les faire exploser s’ils n’obtiennent pas une rançon de quatre millions de dollars et un million d’euros.

Les menaces sont prises au sérieux par le gouvernement français. A deux reprises, une opération est organisée pour livrer une rançon, un moyen pour les enquêteurs de tenter d’interpeller les suspects. Mais à deux reprises, l’opération échoue.

En mars 2004, fin des menaces. Le «groupe AZF» annonce la suspension de son action, juste après les attentats de Madrid durant lesquels deux cents personnes avaient été tuées par des bombes déposées dans des trains.

Le groupe n’a, depuis, plus jamais donné signe de vie. Et l’enquête n’a jamais apporté de réponse. Avec ces trois arrestations, les enquêteurs vont tenter de déterminer les motivations du groupe mais aussi le rôle de chacun.