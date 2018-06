Les cahiers Clairefontaine préparent leur rentrée

C'est peut-être la fin de l'année scolaire pour les milliers d'élèves et pourtant pour d'autres la rentrée scolaire se prépare déjà.

C'est la cas pour les fabricants de cahiers qui actuellement font tourner les lignes de productions car d'ici quelques semaines, il faudra évidement acheter les fournitures scolaires.

Reportage dans les Vosges dans l'une des plus célèbres usine de fabrication de cahiers celle de Clairefontaine. Une usine de production qui se renouvelle en permanence pour faire face au numérique de plus en plus présent à l'école.