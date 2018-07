Police : une cellule spéciale sur les traces de Redoine Faïd

Un dispositif de coordination de l'ensemble des forces mobilisées a été mis en place par la Police nationale dimanche après l'évasion de Redoine Faïd.

«Si vous disposez d'éléments d'informations, alertez les services de police en composant le #Appel17. N'intervenez pas vous-même», écrivent les forces de l'ordre.

Dans cette cellule de coordination, un représentant de chaque service est chargé de communiquer les informations de signalement et de donner les différentes consignes avec l'objectif de retrouver au plus vite les fugitifs. En moyenne, 90% d'entre eux sont arrêtés moins de six mois après leur évasion.