Les Rencontres Musicales d’Evian, du 30 juin au 7 juillet 2018

« La musique de chambre sous toutes ses formes » : voilà l’idée de départ des Rencontres Musicales d’Evian organisées à partir de ce week-end par La Grange au Lac.

Créées en 1976, les Rencontres Musicales d’Évian sont devenues au fil du temps un rendez-vous incontournable de la scène classique internationale. Huit jours de rencontres artistiques et humaines où se côtoient grands chambristes, étoiles de demain, solistes rares et orchestres renommés.

Cette année, l’édition 2018, du 30 juin au 7 juillet, ne déroge pas à la règle et aborde, au travers de la musique, la Russie. L’occasion de porter un regard sur les différents visages du sous-continent, tantôt romantique et tourné vers l’Europe, tantôt nationaliste et tourné vers l’Orient, tantôt déchiré par son régime, en proie aux modernités les plus diverses.

Chaque concert, unique en son genre, est une rencontre artistique inédite entre publics de tous horizons et artistes en devenir ou aguerris, à l’image du Quatuor Hagen, du Trio Zimmermann, de James Ehnes, du Quatuor Modigliani, de Nikolaï Lugansky ou encore de Pekka Salone. Des rencontres entre publics et artistes qui se poursuivent tout au long de la journée grâce aux différentes manifestations.