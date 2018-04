La fête du travail en Chine rassemble les vacanciers

Un grand nombre de vacanciers chinois ont visité la cascade de Hukou dans la province du Shanxi, au nord de la Chine, le premier jour de la fête du travail de trois jours.

La direction de la zone scénique a vendu plus de 14.000 billets le dimanche seulement, soit quatre fois plus qu'un jour ordinaire. Pour faire face à l'afflux de visiteurs, la direction a élaboré un plan d'urgence pour limiter le débit dès que le nombre atteint sa capacité maximale de 15.000 personnes.

Dans le même temps, la sécurité a été renforcée et davantage de personnel a été envoyé pour diriger la circulation. Située à la frontière entre le nord du Shanxi et les provinces du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, la cascade Hukou est la deuxième plus grande chute d'eau de Chine.