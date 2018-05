Cet homme cultive une passion bien insolite en Turquie : collectionner les autographes de dirigeants du monde entier.

Depuis plus de 30 ans, il leur écrit des lettres et se vante de recevoir des réponses écrites à la main et par les présidents eux-mêmes.

Le passionné se décrit lui-même comme un «émissaire de la paix», car il écrit également aux pays en conflit, espérant leur faire changer d'avis.