Kanpur, ville la plus polluée du monde

Selon un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Kanpur, ville indienne de 3 millions d'habitants est la ville la plus polluée au monde.

La ville du Nord de l'Inde est connue pour ses industries du cuir et de la chaussure. Les niveaux de pollution y sont cinq fois plus élevés que la limite recommandée par l'OMS. L'industrie textile et la circulation extrêmement dense expliquent ces niveaux de pollutions.

Chaque mois, près de 7 000 nouveaux véhicules circulent dans les rues de la ville. 14 villes indiennes figures dans les 15 villes les plus pollués du rapport publié par l'OMS.

L'enquête a été menée auprès de 4 300 villes, dans 100 pays du globe. Aujourd'hui plus de 90% de la population mondiale respire des taux de pollution trop élevés. 7 millions de personnes sont mortes en 2016 à cause de la pollution.