Séoul : une fausse frontière nord-coréenne pour les curieux

À défaut de pouvoir accéder à la véritable zone démilitarisée entre les deux Corées, les Coréens du Sud ont recréé, à Seoul, une réplique de la frontière entre leur pays et la Corée du Nord.

Tout est à l'identique et pourtant, cette frontière n'a rien à voir avec celle de Panmunjom entre les deux Corées. Celle-ci se trouve à Séoul et a été recréée de toutes pièces pour permettre aux curieux de revivre un moment historique : celui de la poignée de mains entre les dirigeants Moon Jae-in et Kim Jong-un, le 27 avril dernier.

Une façon de participer, eux aussi, à l'écriture de leur histoire...