Chine : du tourisme après un séisme

Depuis près de 10 ans, Chen Guoxing passe ses journées à raconter aux touristes le pire jour de sa vie. Ce 12 mai 2008, un séisme dévastateur de magnitude 7,9 a tué son fils unique, et plus de 87.000 Chinois.

Ce fonctionnaire de 54 ans est chargé de l'entretien des décombres de Beichuan, une petite ville de la province du Sichuan (sud-ouest). Elle faisait partie des localités les plus durement touchées.

Conservée à l'état de ruines, la cité, presque entièrement rasée, est devenue un lieu de mémoire à ciel ouvert pour ce traumatisme national : le séisme de 2008, qui a fait 87.000 morts et disparus, était le plus meurtrier à frapper la Chine depuis celui de 1976 (au moins 240.000 morts à l'est de Pékin).

M. Chen travaille aujourd'hui avec une équipe de 200 personnes - des survivants pour la plupart - chargée de préserver les vestiges et d'accueillir les visiteurs. Vingt guides passent désormais leurs journées à accompagner dans les ruines les 2,2 millions de touristes annuels, venus écouter le récit de leur traumatisme. En parallèle, des agents sont chargés de protéger les bâtiments des assauts du temps et de la météo. Ambition : conserver ce lieu de mémoire intact pour les générations futures.