Comment l'Europe se prépare à la libération de jihadistes européens ?

Les services anti-terroristes européens se préparent à la libération prochaine de centaines de condamnés pour faits de terrorisme islamiste. Si ces derniers auront purgé leurs peines, cela pourrait poser un problème supplémentaire de surveillance.

Farid Benyettou est un ancien prédicateur de rue extrémiste qui a publiquement renoncé à l'idéologie jihadiste. Il fait partie de ceux qui craignent que l'Europe ne soit pas préparée à affronter les terroristes condamnés qui vont être libérés dans les prochains mois.

Au cours des deux prochaines années, plus de 200 détenus, qui ont formé la première vague de jihadistes en Syrie et en Irak, rêvant d'un califat islamique non encore établi, sortiront de prison.