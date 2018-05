Donald Trump, président des Etats-Unis, a décidé de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien.

Mais la France et l'Allemagne désireux d'afficher un visage d'unité restent déterminées à assurer la mise en oeuvre du texte. Et pour la première fois, les dirigeants européens, Emmanuel Macron et Angela Merkel en tête s'en prennent personnellement au président des Etats-Unis.