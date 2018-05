Twitter, c'est l'outil de communication favoris de Donald Trump. Jusque là il en faisait un petit peu ce qu'il voulait. N'appréciant que très peu être contredit, il allait même jusqu'à bloquer ses détracteurs.

N'ayant plus accès aux tweets du président et ne pouvant plus y répondre, certains d'entre eux ont donc décidé d'attaquer Donald Trump en justice, qui leur a donné raison.