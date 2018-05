Les chasseurs de météorites dans le sud du Maroc

Ils arpentent le désert du sud du Maroc, à pied ou en voiture tout-terrain, dans l'espoir de trouver des pierres tombées du ciel : dénicher un fragment de météorite, très prisé par les chercheurs et les collectionneurs, fait rêver les nomades.

«C'est une question de chance, c'est comme jouer au loto», sourit Abderrahmane, un ambulancier de 48 ans qui s'improvise régulièrement chasseur de météorites. Comme lui, des centaines d'habitants de la région participent à cette quête de l'extraterrestre dans les paysages désertiques d'Erfoud, Tata ou Zagora, aux côtés d'une poignée de spécialistes étrangers.

Car le sud du Maroc est mondialement réputé pour ses météorites. «Au moins la moitié des publications scientifiques sur le sujet sont faites sur la base de météorites collectées au Maroc», explique la géochimiste Hasnaa Chennaoui Aoudjehane. Les zones désertiques du sud du pays sont «propices à l'accumulation des météorites, il n'y a pas de végétation, le risque d'altération est faible», décrypte cette enseignante à l'université Hassan II de Casablanca, membre du comité de nomenclature de la Meteorological Society, l'association internationale de référence.

Un vide juridique

L'intérêt que portent scientifiques et courtiers spécialisés a fait augmenter les prix, suscitant les convoitises des nomades, des intermédiaires et des chasseurs. D'autant qu'un vide juridique fait que les météorites ramassées au Maroc appartiennent à ceux qui les trouvent, contrairement aux législations d'autres pays qui en attribuent la propriété à l'Etat. Si plusieurs chutes de météorites ont été observées au Maroc ces dernières années, c'est la «Black beauty» qui a fait le plus rêver les nomades et suscité des vocations.

En 2011, les fragments de ce bolide martien tombé dans la région de Tata, à l'extrême sud du pays, ont été vendus entre 500 et 1.000 dollars le gramme, pour un total de sept kilos.