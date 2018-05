Il faut sauver le lynx des Balkans de l'extinction

Le lynx, le symbole national des Balkans, a quasiment disparu aujourd'hui.

Il ne resterait qu'une quarantaine de ces félins dans les montagnes de Macédoine et d'Albanie, selon les estimations de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) qui depuis 2015 considère que le «Lynx lynx balcanicus» est en danger critique d'extinction, dernier stade dans la classification de l'UICN avant l'extinction à l'état sauvage.

Le spécimen des Balkans est le lynx le plus menacé dans le monde, et toute preuve documentée de la présence et de la reproduction du lynx, petit ou adulte, est un espoir pour la survie de l'espèce.

Depuis 2006, Macédoine, Albanie, Monténégro et Kosovo unissent leurs forces pour protéger ce lynx : expansion des zones de protection, actions de sensibilisation de la population, notamment auprès des enfants, lutte contre la déforestation, répression du braconnage. Et la Convention de Berne relative à la vie sauvage a renforcé le niveau de protection du lynx des Balkans, inscrit depuis mars sur sa liste des espèces strictement protégées.

Mais la partie est loin d'être gagnée, selon Elvana Ramaj, responsable de la biodiversité au ministère albanais de l'environnement : «Il y a eu depuis des années une forte réduction du nombre d'individus et la population atteint aujourd'hui un nombre critique pour son existence».

Parmi les causes de la disparition des lynx, la déforestation a notamment atteint des proportions dramatiques en Albanie depuis les années 1990, détruisant leur habitat et leur terrain de chasse, comme dans d'autres pays des Balkans. Le braconnage a lui aussi joué un rôle, même si cette tradition en Albanie est de plus en plus réprimée et de moins en moins acceptée par la population. En mars 2015, quand un bébé lynx avait été tué par un chasseur dans la forêt de Munella, l'indignation avait été vive.

Pour protéger cette espèce, il faut l'observer et comprendre les déplacements de l'animal. Dans ce cadre, des chercheurs albanais ont installé en mars dans la région de Munella un piège permettant de capturer les lynx, pour les munir d'un collier émetteur. Ce suivi permet de venir à leur secours ou de lutter contre les braconniers.

En février 2017, une femelle, Maya a ainsi été capturée à l'aide d'un dispositif placé près d'un chevreuil fraîchement tué. C'est ainsi que les scientifiques macédoniens ont pu confirmer qu'elle avait donné naissance à un petit au printemps suivant.