Une habitante de Liège a filmé l'assaillant en train de crier «Allah Akbar», à quelques mètres de son appartement durant l'attaque, qui a coûté la vie à deux policières et un jeune homme de 22 ans.

Sur cette vidéo, on voit et on entend l'intervention policière et la femme répondre au terroriste «Allah Akbar de merde».