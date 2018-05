Hambourg interdit le diesel dans ses rues

Hambourg est devenue ce jeudi la première ville allemande à interdire partiellement la circulation de certains véhicules diesel polluants.

Bien que symbolique, cette mesure est redoutée par le gouvernement et les constructeurs. Les plus vieux véhicules, ceux ne respectant pas la norme diesel dite «Euro 6», ne peuvent plus emprunter deux tronçons de rue de 1.600 mètres et 580 mètres, avec des exceptions pour les résidents, voitures de livraison ou ambulances.