Face aux nouvelles taxes imposées par les États-Unis, la France hausse le ton

Les États-Unis ont imposé de fortes taxes douanières sur l'acier et l'aluminium européens, ce jeudi 31 mai. Le Canada et le Mexique répliquent en augmentant leurs taxes sur les produits américains. La France a réagi elle aussi.

Face aux taxes sur l'acier et l'aluminium imposées par les États-Unis, la France hausse le ton. Emmanuel Macron le dit : dans cette «guerre commerciale», la France compte sur le poids de l'Europe.

La situation est délicate et dans les ministères européens, on ne fait plus dans la diplomatie. Les États-Unis et l'Union européenne ont soixante jours pour trouver un accord à l'amiable. Au-delà, ce sont les juges de l'OMC qui trancheront.