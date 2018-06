Italie : le gouvernement populiste formé par Giuseppe Conte

Le nouveau gouvernement italien a été formé jeudi 31 mai, après plusieurs semaines de négociation. C'est Giuseppe Conte qui a pour la seconde fois été chargé de former un gouvernement en accord avec le président italien Sergio Mattarella. Un gouvernement populiste.

Guiseppe Conte devient premier ministre italien, non sans quelques concessions au président italien Sergio Mattarella, comme la nomination de ministres plus ouverts à l'Europe.

Le professeur de droit et avocat de 53 ans totalement inconnu il a encore deux semaines, a été choisi par les leaders de la Ligue d'extrême droite et du mouvement 5 étoiles pour appliquer un programme anti-austérité et sécuritaire.

Le programme est moins eurosceptique que prévu mais résolument populiste : baisse de l'âge de la retraite, baisses draconiennes d'impôts, instauration d'un "revenu de citoyenneté" de 780 euros par mois et baisse des fonds destinés à l'accueil des demandeurs d'asile.