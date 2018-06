Alain Robert, le Spiderman français, a été arrêté en pleine ascension mercredi 6 juin alors qu'il escaladait la cinquième tour la plus haute du monde à Séoul en Corée du Sud.

Le Français était parti à l'assaut de l'édifice de 123 étages (555 mètres de haut) sans corde quand il a été appréhendé. Le grimpeur s'était élancé pour l'ONG New World Together et pour saluer le rapprochement entre les deux Corées.