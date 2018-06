Un toboggan à haut risque au Japon

Une vidéo tournée au Japon montre ce qui pourrait être le toboggan pour enfants le plus dangereux au monde.

Les images montrent plusieurs adolescents se lancer dans une glissade à haut risque, alors que le dispositif semble pourtant installé dans une aire de jeux des plus classiques. Sur ce long toboggan bleu en plastique, particulièrement raide, les ados descendent à toute vitesse et sont censés atterrir sur un minuscule tapis de réception.

Mais, avec l’humidité, la chute est beaucoup plus violente que prévu. A l’arrivée, la vitesse est trop élevée et les jeunes sont propulsés quelques mètres plus loin, non sans taper lourdement leur coccyx au passage.

Un toboggan sur lequel, évidemment, on ne devra pas emmener les plus petits !