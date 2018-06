Sophie Pétronin : l'otage française apparaît dans une nouvelle vidéo

Sophie Pétronin a été enlevée au Mali en 2016. Elle est le seul otage français dans le monde. L'humanitaire apparaît dans une nouvelle vidéo qui serait datée du 7 juin, selon ses dires.

Sophie Pétronin est retenue au Mali depuis plus d'un an et demi par un «groupe de soutien à l'islam et aux musulmans», principale alliance jihadiste du Sahel et liée à Al-Qaïda.

La Française a adressé un message vidéo à son fils, daté du 7 juin 2018, mais rien ne permet de l'affirmer.