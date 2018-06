Un volcan entre en éruption aux îles Galapagos

Le volcan La Cumbre est entré en éruption samedi 16 juin, sur les îles Galapagos. La faune locale est menacée.

Les colonnes de fumée sont montées à plusieurs centaines de mètres. Le volcan La Cumbre, sur l'île de Fernandina, est entré en éruption et les images des nuages de fumée sont impressionnantes.

La plus haute colonne aperçue avoisinnerait les 3 kilomètres de hauteur.

L'éruption s'est produite dans un parc naturel et a été très suivie par les chercheurs. Ils alertent d'ailleurs sur les dangers encourus par la faune locale. Iguanes, serpents, cormorans, manchots et autres espèces marines sont menacés par la lave et la fumée.

Il n'y a cependant pas de risque humain, l'île de Fernandina n'étant pas habitée.