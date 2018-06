Hong Kong : courses annuelles de bateaux-dragons

Lundi 18 juin, des centaines de personnes ont assistés aux courses de bateaux-dragons à Hong Kong.

Pratiquée dans le port d'Aberdeen, cette course est un rituel. Des dizaines de bateaux étroits de 12 mètres avec des têtes et des queues de dragon richement sculptées et peints se sont affrontés au milieu du bruit des tambours. Ce festival aussi appelé Tuen Ng, commémore la mort de Qu Yuan. Le poète chinois s'est suicidé par noyade dans la rivière Mi Luo il y a plus de 2.000 ans pour protester contre le gouvernement corrompu.

Selon la légende, les citoyens qui l'admiraient ont lancé des bateaux dans une course pour retrouver son corps. Les pagayeurs éclaboussaient l'eau, quand d'autres personnes frappaient dans les tambours pour effrayer le poisson, les empêchant de manger ses restes du poète. Le festival des bateaux-dragons est célébré le cinquième jour du cinquième mois du calendrier chinois traditionnel.