Emmanuel Macron : l'Europe est face à un «choix de civilisation»

L'Europe est confrontée à «un choix de civilisation» face aux discours anti-européens et nationalistes, a jugé mardi le président français en présentant avec la chancelière allemande des propositions communes pour réformer l'UE.

«Ce sommet intervient (...) à un moment de vérité pour chacun de nos Etats et pour notre continent. C'est même peut-être un choix de civilisation», a dit Emmanuel Macron, entre d'un côté «celles et ceux qui voudraient dire (...) que cette Europe est bonne a détricoter» et ceux, comme lui et Angela Merkel, qui veulent «faire avancer cette Europe». Le chef de l'Etat français Emmanuel Macron a plaidé mardi en faveur d'une «réponse européenne» face «au défi migratoire» de l'UE, alors que la cacophonie règne entre les différents Etats tentés par des réponses nationales.

Il faut «une réponse européenne face au défi migratoire», a déclaré à la presse M. Macron lors d'une rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel près de Berlin. L'Europe doit avoir «plus de capacités» pour surveiller ses frontières extérieures mais aussi davantage de «mécanismes de solidarité à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières face à l'arrivée des migrants», a ajouté le président français.