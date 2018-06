Qu'est-ce que la ricine, utilisée comme arme biologique ?

La police allemande a annoncé cette semaine avoir déjoué un attentat à la bombe à la ricine. Il s'agit d'une toxine utilisée comme arme, mais qu'est ce que c'est ?

Quelques milligrames de cette graine pourrait tuer un homme de 100 kg : la ricine est l'un des poisons les plus dangereux au monde, une véritable arme biologique.

La ricine est 6.000 fois plus toxique que le cyanure et 12.000 fois plus que le venin de crotale. On la trouve dans le ricin, une plante principalement cultivée en Inde, en Chine et au Brésil.

Ce n'est pas la première fois qu'un attentat à la ricine est déjoué. En avril 2013, une lettre contenant de la ricine avait été envoyée à Barack Obama, mais interceptée à temps par le FBI.

La France n'est pas épargnée : le 18 mai dernier, un attentat à la ricine a été déjoué. En 2013, le syndicat de la magistrature a reçu une lettre de menace contenant une poudre blanche suspecte, présentée comme de la ricine. Les pompiers sont intervenus ... Le mélange s'est finalement révélé inoffensif.