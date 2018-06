Séparation des familles à la frontière américaine : une mère raconte

Blanca Orantes-Lopez et son fils de 8 ans, Abel Alexander, ont été séparés à la frontière américaine alors qu'ils venaient chercher un refuge après avoir été contraints de quitter leur pays, le Salvador.

A la frontière entre le Mexique et les États-Unis, cette mère et son fils ont été séparés par les autorités. «Ils nous ont sortis de la voiture, raconte Blanca Orantes-Lopez, et ont pris mon enfant. Ils l'ont mis dans un endroit où il y a beaucoup d'enfants, et moi j'ai été transféré dans un endroits avec beaucoup de mères.»

Cette femme de 26 ans a été contrainte de quitter sa ville de Puerto La Libertad, au Salvador, après avoir reçu des menaces anonymes. Ces personnes lui réclamaient 5.000 dollars pour laisser la vie sauve à son fils.

Arrivée à la frontière, l'asile lui a été refusé. Les États-Unis appliquent en effet la politique de tolérance zéro. Ainsi, près de 2.300 cas de séparation comme celui-ci ont été constatés.