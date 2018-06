La ville de Kaliningrad relâche deux phoques dans la nature

Deux phoques du zoo de Kaliningrad ont été relâchés dans la mer ce jeudi 21 juin. Une réponse à la polémique née après le choix de l'emplacement du stade pour la Coupe du monde de football, dans une zone sensible.

Le stade de la Coupe du monde de Kaliningrad avait été critiqué par les militants écologistes car il a été construit dans une zone écologiquement sensible. Le zoo de la ville a voulu démontrer que Kaliningrad était éco-responsable en relâchant deux jeunes phoques.

Pour la direction du zoo, c'est l'occasion de montrer que Kaliningrad n'est pas seulement une région accueillant la Coupe du monde de football, c'est aussi une zone sensible à la protection de la faune et de l'environnement. D'autant plus que le phoque gris est une espèce menacée en Russie.

Les deux jeunes phoques relâchés ont été abandonnés par leur mère et trouvés dans la nature avant d'entrer au zoo. Élevés par les soigneurs, ils sont maintenant suffisamment grands pour retourner en mer.