Donald Trump vante la qualité de ses cheveux

Ironisant sur ceux qui affirmaient pendant sa campagne électorale qu’il portait une perruque, Donald Trump a affirmé que ses cheveux étaient un de ses principaux atouts : «C’est un de mes points forts. Tout le monde disait que mes cheveux étaient faux, que je portais une perruque… Quelqu’un porte une perruque ?»

Cette mise au point intervient en pleine polémique capillaire avec Jimmy Fallon par compte Twitter interposé. Le présentateur avait en effet décoiffé en direct, avec son autorisation, le candidat Trump lors de sa campagne dans le «Tonight Show» pour vérifier s’il s’agissait de vrais cheveux. Mais Jimmy Fallon regrette aujourd’hui ce geste qui aurait rendu Donald Trump sympathique aux yeux d’une partie des électeurs.

.@jimmyfallon is now whimpering to all that he did the famous “hair show” with me (where he seriously messed up my hair), & that he would have now done it differently because it is said to have “humanized” me-he is taking heat. He called & said “monster ratings.” Be a man Jimmy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 juin 2018