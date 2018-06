La production mondiale d'opium et cocaïne a explosé

Les productions mondiales de cocaïne et d'opium ont explosé pour atteindre leur plus haut niveau historique en 2016 et 2017 selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dans son rapport annuel publié ce mardi.

La hausse serait déjà perceptible en Europe et Amérique du Nord selon l’ONUDC. Les fabrications mondiales d'opium et de cocaïne ont bondi en 2016 et 2017. Ainsi, la production mondiale d'opium enregistre une hausse de 65 % depuis 2015, et se chiffre désormais à 10.500 tonnes. Le chiffre «le plus élevé» depuis les premières estimations de l'ONUDC au début des années 2000. L'Afghanistan se taille la part du lion avec une production de 9.000 tonnes.

Du côté de la cocaïne, la production en 2016 atteint aussi son «niveau le plus élevé» avec 1.410 tonnes, soit 25% de plus qu'en 2015.

L’ONUDC alerte aussi sur les médicaments antidouleurs à base d'opiacés, qui sont désormais «une menace majeure pour la santé publique mondiale», avertit l'ONUDC.

L'ensemble des opiacés représentent 76% des décès liés à la consommation de stupéfiants. Les dégâts de ces «drogues sur ordonnance» ont également contribué à la diminution de l'espérance de vie enregistrée aux Etats-Unis en 2015 et 2016, une première. L'Europe reste pour l'instant globalement épargnée par ce phénomène.