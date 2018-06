Une sonde spatiale a atteint un astéroïde après 3 ans et demi de voyage

Une sonde spatiale japonaise a atteint un astéroïde mercredi après un voyage de trois ans et demi pour entreprendre une première expérience : extraire des échantillons d'un cratère de la surface rocheuse pour les ramener sur Terre.

La sonde spatiale sans pilote, Hayabusa2, a atteint sa base d'opérations à environ vingt kilomètres de l'astéroïde et quelque 280 millions de kilomètres de la Terre, d'après la Japan Aerospace Exploration Agency.

Au cours de la prochaine année, la sonde tentera trois opérations de collecte brèves et rapides pour recueillir des échantillons.

Si la récupération et le chemin du retour se passent bien et en toute sécurité, les matières extraites de l'astéroïde pourraient fournir des indices sur l'origine du système solaire et la vie sur Terre.

L'astéroïde, nommé Ryugu, une référence à un palais sous-marin dans un conte populaire japonais, à environ 900 mètres de diamètre.

La première opération de collecte est prévue pour septembre ou octobre 2018. Hayabusa2 a été lancé en décembre 2014 et devrait revenir sur Terre à la fin de 2020.