Rudolph Giuliani : «Laissez survivre le régime iranien serait une grave erreur»

Sur l'Iran, Rudolph Giulini va plus loin que Donald Trump. Il faut en finir avec ce régime dit-il. De passage à Paris, l'ancien maire de New York s'est prêté aux questions d'Harold Hyman.

Selon l'ancien maire de New York, l'actuel régime iranien «devrait partir car il est autocratique, théocratique. C'est une bande d'assassins et de voleurs. Un Iran de ce type serait toujours une source de ménace pour la région. Une source de terrorisme désireuse de tuer des Américains et de détruire Israël. Laisser survivre ce régime horrible sans le contrer par tous les moyens, hormis la guerre serait une grave erreur.»