Angleterre : gigantesque feu de bruyères

Dans le nord de l'Angleterre, les pompiers luttent face à des incendies, à l'extérieur de la ville de Manchester.

À cause des fortes chaleurs et les vents de la semaine dernière des feux se sont déclarés dans les landes anglaises et ont été signalés pas les autorités de Manchester.

Les incendies se sont rejoints dans une zone habituellement très pluvieuse, à 19km au nord-ouest de la ville.

Le Service des incendies et de secours de Manchester ont indiqué que 120 personnes combattent le feu dans 7 zones différentes entre Tameside (à l'est de la ville) et la zone de Winter Hill (au nord-ouest). Il n'y a eu aucune victime.