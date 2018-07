Fabrice Leggeri, directeur de l'agence Frontex de l'UE, était l'invité(e) de Jean-Pierre Elkabbach dans #LaMatinale sur CNEWS.

Il s'est exprimé à propos des plateformes de débarquement qui vont être mises en place. Elles permettront aux sauveteurs de raccompagner les migrants dans le port le plus proche, et non automatiquement en Europe.