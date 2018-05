Ce mercredi 16 mai, l'OM affronte l'Atlético Madrid au Groupama Stadium de Décines en finale de Ligue Europa.

Et au petit jeu des pronostics, les supporters marseillais voient leur équipe s'imposer et remporter la deuxième coupe d'Europe de son histoire, la première depuis 1993. Les supporters croient en cette victoire, notamment René Malleville, l'un des plus grand fans de l'OM.