L'hymne officiel de la Coupe du monde 2018 enfin dévoilé

L'hymne officiel de la Coupe du monde 2018 a été dévoilé ce vendredi 25 mai par la Fifa. «Live it up» succède ainsi à «We are One» interprété par Jennifer Lopez et Pitbull en 2014, ainsi qu'à «Waka Waka» de Shakira en 2010.

Will Smith («Miami», Men in Black») fait à l'occasion de la Coupe du monde en Russie son grand retour, puisqu'il interprète l'hymne de la compétition avec le compositeur et chanteur américain de reggaeton Nicky Jam. Era Istrefi, chanteuse pop d'origine albanaise, complète le trio.

La chanson, qui devrait passer en boucle tout l'été à la radio, a été produite par le DJ Diplo. Elle est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement et de streaming.

La Fifa a annoncé que la chanson serait interprétée en live lors de la finale de la compétition, le 15 juillet. Le trio devrait également être présent dès le 14 juin prochain à Moscou, lors de la cérémonie d'ouverture du Mondial 2018.