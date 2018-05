Le Real Madrid remporte la Ligue des Champions face à Liverpool (3-1)

Le Real Madrid et Liverpool se sont affrontés ce samedi 26 mai en finale de la Ligue des Champions. C'est Madrid qui a remporté la victoire, pour la 13e fois, et la 3e consécutive. (3-1)

Un triplé inédit pour l'entraîneur et ancien joueur professionnel Zinedine Zidane.

Le Stade olympique de Kiev a accueilli cette rencontre très attendue entre le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, qui a pu remporter son troisième trophée consécutif, et de surprenants Reds, emmenés par l'étoile montante du football mondial, Mohamed Salah.

Liverpool, quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, n'était plus parvenu à se hisser en finale depuis 2005, lorsque l'équipe emmenée alors par Steven Gerrard avait battu le Milan AC au terme d'un match entré dans la légende sous le nom de «miracle d'Istanbul» (la rencontre s'étant jouée en Turquie). Menés 0 - 3 à la mi-temps, Liverpool avait renversé le résultat en égalisant dans le temps réglementaire avant de l'emporter aux tirs aux buts.

Les larmes de Salah

Malgré le soutien de ses supporters, la magie de Kiev n'a pas été aussi puissante pour Liverpool que celle d'Istanbul, lieu de son dernier triomphe européen en 2005. Et Jürgen Klopp, qui espérait vivre enfin son premier sacre européen et décrocher la 6e étoile pour les Reds, n'est pas parvenu à se défaire de sa réputation de «chat noir».

Après avoir échoué en Europa League en 2016 et en C1 avec Dortmund en 2013, l'Allemand a perdu la 3e finale européenne de sa carrière. Pour réussir l'exploit, il comptait pourtant sur son atout maître Mohamed Salah, déterminé à doper ses chances de devenir le premier joueur à ravir le Ballon d'Or aux "cracks" Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lors du dernier match de la plus belle saison de sa carrière (44 buts toutes compétitions confondues).

Mais après un début de partie très encourageant, l'inimaginable s'est produit peu avant la demi-heure de jeu. A la suite d'un duel musclé avec Sergio Ramos, l'Egyptien est retombé sur sa clavicule gauche, laissant le craindre le pire aux milliers de supporters des «Reds» devenus d'un seul coup plus silencieux (27e). Décidé à jouer malgré la douleur, il se résout à sortir du terrain en pleurs et la mort de l'âme. Et dire peut-être aussi adieu au Mondial en Russie...