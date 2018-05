Vidéo : suivez la finale de la Ligue des Champions Real Madrid-Liverpool (0-0)

Le Real Madrid et Liverpool s'affrontent ce samedi 26 mai à partir de 20h45 en finale de la Ligue des Champions. Une rencontre à suivre ici en vidéo, en direct et en intégralité.

Le Stade olympique de Kiev accueillera cette rencontre très attendue entre le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, qui tentera de remporter son troisième trophée consécutif, et de surprenants Reds, emmenés par l'étoile montante du football mondial, Mohamed Salah.

Liverpool, quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, n'était plus parvenu à se hisser en finale depuis 2005, lorsque l'équipe emmenée alors par Steven Gerrard avait battu le Milan AC au terme d'un match entré dans la légende sous le nom de « miracle d'Istanbul » (la rencontre s'étant jouée en Turquie). Menés 0 - 3 à la mi-temps, Liverpool avait renversé le résultat en égalisant dans le temps réglementaire avant de l'emporter aux tirs aux buts.

La fraîcheur contre l'expérience

Les joueurs de Jürgen Klopp tenteront ainsi d'imiter leurs prédécesseurs lors d'un match au cours duquel ils n'ont rien à perdre. Ils pourront compter, outre Mohamed Salah, sur le buteur Sadio Mané ou encore sur Roberto Firminio, auteurs d'une saison de feu.

Mais en face, on retrouve bien sûr Cristiano Ronaldo, qui a 33 ans n'a jamais eu l'air aussi en forme. Il l'a dit lui-même cette semaine : ils se sent physiquement comme s'il avait 23 ans. L'expérience en plus. Un facteur qui pourrait jouer en faveur du Real Madrid, grand spécialiste de la Ligue des Champions et habitué des matchs à enjeu.