Étonnement général à Madrid après le départ de Zidane

Moins d'une semaine seulement après avoir remporté sa 3e Ligue des champions consécutive sur le banc du Real Madrid, l'entraîneur Zinedine Zidane a annoncé, à la surprise générale, son départ du club espagnol. Les Madrilènes sont partagés entre stupeur et compréhension.

C'était une conférence de presse surprise pour tout le monde, organisée le 31 mai au centre d'entraînement de Valdebebas, dans la banlieue madrilène. Zidane a annoncé son départ du Real.

À Madrid, les Espagnols sont partagés entre stupeur et compréhension. A 45 ans, celui qui est à la tête de l'équipe depuis plus de 2 ans est le deuxième entraîneur le plus titré l'histoire du Real Madrid et le seul à avoir gagné trois Ligue des champions d'affilée.

Sa décision suscite des interrogations sur son avenir, nombreux sont ceux qui le voient à la tête des Bleus comme sélectionneur. Zidane a quant à lui assuré qu'il ne cherchait «pas d'autre équipe».