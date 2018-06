Les supporters déjà mobilisés pour la Coupe du monde

En Russie, on ne voit plus qu'eux : les supporters des équipes de football qualifiées pour le Mondial!

À peine arrivés à l'aéroport, ils arborent déjà fièrement le maillot de leur équipe fétiche. Dans les rues, ils font déjà du bruit. À Moscou, où Vladimir Poutine et le président de la FIFA ont assisté à un concert de musique classique mercredi soir, à la veille du coup d'envoi, des milliers de spectateurs étaient déjà dans les rues toutes nationalités confondues.

Ils n'ont maintenant plus qu'une hâte, que les confrontations démarrent, avec un espoir, que leur équipe aille le plus loin possible.