France-Australie : après la victoire des Bleus, la joie des supporters

La victoire a été dure, mais la France l'a finalement emporté sur l'Australie, pour son premier match de Coupe du monde. Résultats : 2-1. Les Français qui ont suivi la rencontre sont divisés sur la qualité du match, mais la joie est au rendez-vous.

Que ce soit en Russie, en France à Paris, ou en région, le match France-Australie était très attendu du côté des supporters.

Les fans de foot ont vibré quand Antoine Griezmann a inscrit le 1er but sur penalty, mais plus encore quand Paul Pogba a mis le but de la victoire à la 8ème minute.

Le bilan est mitigé côté supporters, chacun y va de son avis sur ce qui aurait pu être mieux fait. Reste à voir comment se débrouilleront les Bleus lors du prochain match face au Pérou, le 21 juin.